  10 Сентября, 16:32

Шесть человек погибли из-за мощных наводнений на Бали

Эвакуированы 85 человек.

Сегодня, 14:59
REUTERS/Dicky Bisinglasi
Сегодня, 14:59
Фото: REUTERS/Dicky Bisinglasi

По меньшей мере шесть человек стали жертвами сильных наводнений, вызванных непрерывными ливнями на индонезийском острове Бали, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Четверо погибших погибли в результате обрушения двух зданий, еще двое — в районе Джимбарана, где также были эвакуированы 85 человек.

Наводнения осложнили работу международного аэропорта острова: доступ к нему ограничен, по дорогам могут передвигаться только грузовики. Для ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим на место происшествия направлено около 200 спасателей.

