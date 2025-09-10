Шесть человек погибли из-за мощных наводнений на Бали
Эвакуированы 85 человек.
Сегодня, 14:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:59Сегодня, 14:59
123Фото: REUTERS/Dicky Bisinglasi
По меньшей мере шесть человек стали жертвами сильных наводнений, вызванных непрерывными ливнями на индонезийском острове Бали, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Четверо погибших погибли в результате обрушения двух зданий, еще двое — в районе Джимбарана, где также были эвакуированы 85 человек.
Наводнения осложнили работу международного аэропорта острова: доступ к нему ограничен, по дорогам могут передвигаться только грузовики. Для ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим на место происшествия направлено около 200 спасателей.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- Аида Абикеева вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу