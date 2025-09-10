По меньшей мере шесть человек стали жертвами сильных наводнений, вызванных непрерывными ливнями на индонезийском острове Бали, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Четверо погибших погибли в результате обрушения двух зданий, еще двое — в районе Джимбарана, где также были эвакуированы 85 человек.

Наводнения осложнили работу международного аэропорта острова: доступ к нему ограничен, по дорогам могут передвигаться только грузовики. Для ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим на место происшествия направлено около 200 спасателей.