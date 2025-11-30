В мексиканском городе Тула (штат Идальго) произошло вооружённое нападение на бар La Resaka, в результате которого погибли как минимум шесть человек, ещё восемь получили тяжёлые ранения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на El Universal.

Инцидент произошёл 29 ноября около 1:30 по местному времени. Неизвестные вооружённые лица вошли в заведение и открыли огонь.

Правоохранительные органы начали расследование и ведут оперативные мероприятия для установления и задержания нападавших.

По данным местных СМИ, город Тула в последние годы стал местом противостояния преступных группировок, борющихся за контроль над территорией и незаконными видами деятельности.