Шесть человек погибли при нападении на бар в Мексике
Город Тула в последние годы стал местом противостояния преступных группировок.
Сегодня, 13:36
49Фото: El Universal
В мексиканском городе Тула (штат Идальго) произошло вооружённое нападение на бар La Resaka, в результате которого погибли как минимум шесть человек, ещё восемь получили тяжёлые ранения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на El Universal.
Инцидент произошёл 29 ноября около 1:30 по местному времени. Неизвестные вооружённые лица вошли в заведение и открыли огонь.
Правоохранительные органы начали расследование и ведут оперативные мероприятия для установления и задержания нападавших.
По данным местных СМИ, город Тула в последние годы стал местом противостояния преступных группировок, борющихся за контроль над территорией и незаконными видами деятельности.
