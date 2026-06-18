Шесть человек погибли в ДТП на севере Филиппин

Шесть человек погибли, 20 получили ранения в результате ДТП с грузовиком на севере Филиппин. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным полиции, предположительно, отказали тормоза грузовика, в результате чего водитель потерял контроль над управлением при спуске с поворота на горной тропе.

Грузовик, перевозивший рабочих на солнечную электростанцию, сначала столкнулся с пикапом, в котором находились 12 пассажиров, после чего съехал с дороги и упал в овраг.

Спасательная операция и расследование продолжаются.