Американские военные во вторник нанесли удар по судну, якобы связанному с наркокартелями, в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, в результате чего погибли шесть человек, находившихся на борту, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Таким образом с сентября число погибших в результате серии ударов США по судам, связанным с наркокартелями, вблизи Венесуэлы возросло до 27 человек.

По словам Д. Трампа, американская разведка подтвердила, что судно следовало по известному маршруту и связано с незаконными наркотеррористическими сетями.

Ранее в этом месяце администрация Д. Трампа в своем меморандуме уведомила Конгресс, что Соединенные Штаты находятся в "немеждународном вооруженном конфликте" с наркокартелями, которые страна причислила к террористическим организациям, а их членов -- к "незаконным комбатантам".

В меморандуме не уточняется, про какие именно наркокартели идет речь и по каким стандартам правительство США будет устанавливать, достаточно ли тот или иной человек связан с наркокартелем, чтобы начать его преследовать.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно обвинял США в использовании угроз со стороны наркокартелей в качестве предлога для смены режима в стране и наращивания военного присутствия в Латинской Америке.