  • Шесть человек пострадали при аварийной эвакуации самолета в Индии

На борту Airbus A330 находились 232 человека.

Сегодня 2026, 13:11
Шесть пассажиров получили травмы в результате аварийной эвакуации из самолета авиакомпании Swiss в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели, Индия, передает BAQ.KZ со ссылкой на  Times of India.

Во время разбега перед взлетом у воздушного судна произошел отказ двигателя с последующим возгоранием.

Экипаж принял решение прервать взлет и провести экстренную эвакуацию пассажиров на взлетно-посадочной полосе с использованием аварийных трапов. Шесть человек были госпитализированы с травмами.

Авиакомпания заявила, что проведет расследование причин происшествия.

