Шесть человек пострадали при аварийной эвакуации самолета в Индии
На борту Airbus A330 находились 232 человека.
Сегодня 2026, 13:11
Фото: Pixabay.com
Шесть пассажиров получили травмы в результате аварийной эвакуации из самолета авиакомпании Swiss в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели, Индия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Times of India.
Во время разбега перед взлетом у воздушного судна произошел отказ двигателя с последующим возгоранием.
Экипаж принял решение прервать взлет и провести экстренную эвакуацию пассажиров на взлетно-посадочной полосе с использованием аварийных трапов. Шесть человек были госпитализированы с травмами.
Авиакомпания заявила, что проведет расследование причин происшествия.