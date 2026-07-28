Шесть человек застряли на острове озера Алаколь из-за неисправности лодки
В числе спасенных были дети.
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На спасательную станцию Оперативно-спасательного отряда ДЧС области Абай, расположенную на озере Алаколь поступило сообщение о том, что в районе Маканчи группа отдыхающих находившаяся на острове Аралтобе не может самостоятельно вернуться на берег.
Для проведения спасательной операции незамедлительно были направлены силы Оперативно-спасательного отряда ДЧС. На расстоянии около 11 километров от берега спасатели обнаружили шесть человек, в том числе четверых детей.
Установлено, что причиной происшествия стала неисправность аккумулятора на надувной лодке, из-за чего отдыхающие лишились возможности самостоятельно добраться до побережья.
Сотрудники МЧС благополучно эвакуировали всех находившихся на лодке людей и доставили их на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
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