Шесть человек застряли на острове озера Алаколь из-за неисправности лодки

На спасательную станцию Оперативно-спасательного отряда ДЧС области Абай, расположенную на озере Алаколь поступило сообщение о том, что в районе Маканчи группа отдыхающих находившаяся на острове Аралтобе не может самостоятельно вернуться на берег.

Для проведения спасательной операции незамедлительно были направлены силы Оперативно-спасательного отряда ДЧС. На расстоянии около 11 километров от берега спасатели обнаружили шесть человек, в том числе четверых детей.

Установлено, что причиной происшествия стала неисправность аккумулятора на надувной лодке, из-за чего отдыхающие лишились возможности самостоятельно добраться до побережья.

Сотрудники МЧС благополучно эвакуировали всех находившихся на лодке людей и доставили их на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.