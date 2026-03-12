Шесть дней войны с Ираном стоили США более 11 млрд долларов
Сегодня 2026, 17:29
51Фото: Анадолу
Первые шесть дней войны против Ирана обошлись США, по данным New York Times, более чем в 11,3 миллиарда долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Об этом Пентагон сообщил конгрессменам на закрытом брифинге.
При этом указанная сумма не включает многие расходы на подготовку к ударам по Ирану, и реальные затраты могут быть значительно выше.
Уже в первые два дня боёв военные использовали боеприпасы на сумму 5,6 миллиарда долларов, сообщали ранее американские СМИ. Аналитический центр CSIS оценил расходы в первые 100 часов в 3,7 миллиарда долларов.
По оценке, Iran War Cost Tracker, общие расходы на утро 12 марта составили более 17 миллиардов долларов. Согласно этим данным, США тратят около одного миллиарда долларов в день. Последующие долгосрочные расходы, такие как обеспечение ветеранов, при этом не учитываются.
