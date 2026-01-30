С начала года потенциальные водители допустили шесть аварий на экзаменационных площадах СпецЦОНов. Об этом сообщили в Госкорпорации "Правительство для граждан", передает BAQ.KZ.

Госкорпорация опубликовала видео происшествий. Так, в Шымкенте кандидат во время маневра допустил опрокидывание транспортного средства, а в Алматы один курсант столкнулся с другим – и это уже второй подобный случай в городе за январь.

– В целом, на экзаменационных площадках специализированных центров с начала года зафиксировано 6 аварий. Среди участников – пять женщин и мужчина. Кандидаты в водители допускали наезды на дорожные знаки, выезжали за бордюры, врезались в ограждения. К слову, в 2025 году подобных происшествий было 64, – говорится в сообщении.

В этой связи, Госкорпорация призывает будущих водителей ответственно подходить к обучению в автошколах, тщательно изучать Правила дорожного движения и получать водительское удостоверение исключительно честным и законным путем.