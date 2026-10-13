Шесть гимнастов представят Казахстан на чемпионате мира в Роттердаме
13 Октября 2026, 10:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 Октября 2026, 10:4813 Октября 2026, 10:48
126Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по спортивной гимнастике примет участие в чемпионате мира, который пройдёт с 17 по 25 октября в Роттердаме (Нидерланды).
В состав национальной команды вошли шесть спортсменов: Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Ильяс Азизов, Нуртан Идрисов и Роман Хегай.
Предстоящий чемпионат станет первым этапом олимпийского отбора к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США). В рамках мирового первенства будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры.
Самое читаемое
- Пожар произошел в 12-этажном жилом комплексе Астаны
- Арена на 2500 зрителей готова на 93%: что еще строят в Кызылорде
- Появились подробности гибели врача после допроса в Акмолинской области
- Как изменился порядок выплат по безработице в Казахстане с октября
- Какие металлы Казахстан планирует поставлять в Бельгию, рассказал глава «Самрук-Қазына»