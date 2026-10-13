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Шесть гимнастов представят Казахстан на чемпионате мира в Роттердаме

13 Октября 2026, 10:48
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НОК РК 13 Октября 2026, 10:48
13 Октября 2026, 10:48
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Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике примет участие в чемпионате мира, который пройдёт с 17 по 25 октября в Роттердаме (Нидерланды).

В состав национальной команды вошли шесть спортсменов: Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Ильяс Азизов, Нуртан Идрисов и Роман Хегай.

Предстоящий чемпионат станет первым этапом олимпийского отбора к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США). В рамках мирового первенства будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры.

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