Шесть художников из Мангистау отправились писать сакральные места Монголии
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Хотели бы оказаться в долине Орхон, увидеть Гоби и Тэрэлж не на открытке, а своими глазами? Шесть художников из Мангистау пошли дальше. Они приехали в Монголию с мольбертами и писали эти места с натуры.
Участники международной арт-экспедиции ART EXPEDITION MONGOLIA 2026 «По следам кочевников» прошли маршрут через Улан-Батор, национальный парк Тэрэлж, Архангайский аймак, долину Орхон и пустыню Гоби, передает BAQ.KZ.
В каждой точке художники выходили на пленэр. Вместо студийного света были степь, горы, каменные массивы и открытое пространство Гоби. Природа Монголии становилась частью работы прямо на месте.
К мангистауским художникам присоединились мастера из Монголии и представители международного арт-сообщества. Они работали рядом, обсуждали техники и сравнивали свой взгляд на кочевую культуру.
Маршрут выбрали не случайно. Долина Орхон хранит следы древней истории Центральной Азии, а Гоби дает совсем другой образ Монголии с ее огромными пустынными пространствами. Для художников это была возможность увидеть знакомую тему кочевничества через другую страну и другую визуальную среду.
Во время поездки участники знакомились с национальными традициями, историческими памятниками и культурой местных жителей. В программу вошли галереи и национальные музеи.
В итоге путешествие превратилось в большой пленэр по Монголии, где история кочевников стала не темой лекции, а пейзажем перед глазами и основой новых работ.
Экспедиция прошла при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области.
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