В Софии (Болгария) продолжается международный турнир по боксу "Кубок Странджа-2026", передает BAQ.KZ.

По информации Национального олимпийского комитета РК, у женщин по итогам четвертьфинальных боёв шесть представительниц Казахстана поборются за выход в финал турнира.

В частности, в полуфинал вышли Анель Сакыш, Элина Базарова (до 54 кг), Лаура Есенкельды (до 65 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг), Валерия Аксенова и Дина Исламбекова (свыше 80 кг). Спортсменки гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

В весовой категории до 80 кг Надежда Рябец по результатам жеребьёвки напрямую вышла в финал.

Айгерим Саттыбаева, Анель Кудайберген (до 48 кг), Жайна Шекербекова (до 54 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Римма Волосенко, Виктория Графеева (до 60 кг), Бахыт Сейдыш, Мадина Нуршаева (до 70 кг) и Мария Сидоренко (до 75 кг) завершили выступление на стадии 1/4 финала.

Отметим, что 27 февраля пройдут четвертьфиналы с участием представителей мужской команды Казахстана.