Шесть лет дали руководителю ТОО по делу о пшенице на 28,5 млн тенге в Житикаре

В Житикаринском районе руководителя ТОО приговорили к шести годам лишения свободы. Суд установил, что он завладел крупной партией пшеницы и не рассчитался за услуги перевозчиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на районный суд.

По данным суда, в октябре 2024 года мужчина, пользуясь доверием главы крестьянского хозяйства, получил более 352 тонн пшеницы на сумму свыше 28,5 млн тенге.

Кроме того, с сентября по декабрь 2024 года он не оплатил услуги трех перевозчиков. Их общий ущерб составил 11,1 млн тенге.

Подсудимый вину не признал. Прокурор просил назначить ему восемь лет лишения свободы.

Суд посчитал вину доказанной. При этом мужчина ранее не был судим, но причиненный ущерб так и не возместил.

В итоге ему назначили шесть лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Также в течение шести лет он не сможет занимать материально ответственные, финансовые, бухгалтерские и руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил полностью.

Приговор пока не вступил в законную силу.