В 2008 году жительницу Павлодарской области Б., оставшуюся без попечения родителей, определили в детский дом. Однако на учет для получения жилья как ребенок-сирота ее поставили только в 2014 году.

В 2023 году уполномоченный орган снял ее с очереди, объяснив это переездом в другой населенный пункт.

Что установил суд

Б. неоднократно обращалась в досудебном порядке с требованием восстановить ее право на получение жилья с 2008 года – с момента зачисления в детский дом. Однако ее восстановили в очереди только с 2014 года.

Тогда женщина обратилась в суд. Суд установил, что ее несвоевременная постановка на жилищный учет произошла по вине органов и организаций, которые должны были осуществлять функции попечительства.

При этом Б. была несовершеннолетней и не могла самостоятельно реализовать свое право на получение жилья.

Какое решение принято

Суд признал, что бездействие государственных органов и незаконные действия отдельных должностных лиц нарушили жилищные права Б.

В результате ее право на получение жилья из государственного жилищного фонда восстановили с 2008 года – с даты зачисления в детский дом.

Решение суда вступило в законную силу.