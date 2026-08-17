Шесть лет ожидания: суд признал нарушение жилищных прав сироты
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В 2008 году жительницу Павлодарской области Б., оставшуюся без попечения родителей, определили в детский дом. Однако на учет для получения жилья как ребенок-сирота ее поставили только в 2014 году.
В 2023 году уполномоченный орган снял ее с очереди, объяснив это переездом в другой населенный пункт.
Что установил суд
Б. неоднократно обращалась в досудебном порядке с требованием восстановить ее право на получение жилья с 2008 года – с момента зачисления в детский дом. Однако ее восстановили в очереди только с 2014 года.
Тогда женщина обратилась в суд. Суд установил, что ее несвоевременная постановка на жилищный учет произошла по вине органов и организаций, которые должны были осуществлять функции попечительства.
При этом Б. была несовершеннолетней и не могла самостоятельно реализовать свое право на получение жилья.
Какое решение принято
Суд признал, что бездействие государственных органов и незаконные действия отдельных должностных лиц нарушили жилищные права Б.
В результате ее право на получение жилья из государственного жилищного фонда восстановили с 2008 года – с даты зачисления в детский дом.
Решение суда вступило в законную силу.
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