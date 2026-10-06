Шесть нарушений за одну поездку: пьяный водитель в Уральске получил 18 суток ареста

В ночь на 3 октября сотрудники батальона патрульной полиции ДП Западно-Казахстанской области во время патрулирования на улице Толе би в Уральске заметили автомобиль Hyundai Tucson, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал законное требование, увеличил скорость и попытался скрыться.

Сотрудникам полиции удалось остановить автомобиль. За рулём находился 37-летний житель Уральска.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как установили полицейские, в течение одной поездки мужчина совершил сразу шесть правонарушений: не выполнил законное требование сотрудника полиции, нарушил требования дорожного знака, дважды проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Благодаря своевременным действиям сотрудников полиции опасную поездку удалось остановить. Это позволило предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие и другие тяжкие последствия, которые могли возникнуть из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Автомобиль водворили на специализированную стоянку.

По решению суда водитель привлечён к административной ответственности. Ему назначено 18 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет 6 месяцев.