Шесть недель осталось до топливного кризиса в Европе

Европа может столкнуться с дефицитом авиационного топлива уже в ближайшие недели, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Проблемы могут начаться уже в начале мая, если танкеры с нефтью не смогут проходить через Ормузский пролив.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль также заявил, что у Европы осталось примерно шесть недель запасов авиационного топлива.

По его словам, если поставки нефти продолжат блокироваться на фоне конфликта с Ираном, в ближайшее время возможны отмены авиарейсов.

Бироль назвал текущую ситуацию «крупнейшим энергетическим кризисом», с которым сталкивался мир. Он подчеркнул, что перебои с поставками нефти и газа через Ормузский пролив могут серьезно повлиять на мировую экономику.

«Ситуация в проливе критическая. Чем дольше это продлится, тем сильнее это ударит по экономическому росту и приведет к росту инфляции», — отметил он.

По его словам, последствия почувствуют все: вырастут цены на бензин, газ и электроэнергию.

При этом кризис затронет страны по-разному. Сильнее всего пострадают государства Азии — Япония, Южная Корея, Индия, Китай, Пакистан и Бангладеш. Также серьезные последствия ожидаются для развивающихся стран в Африке и Латинской Америке.

«Больше всего пострадают не те страны, которые чаще всего на слуху, а развивающиеся государства», — подчеркнул Бироль.

Он добавил, что позже последствия дойдут и до Европы с США. В частности, в Европе могут начать отменять авиарейсы из-за нехватки топлива.

Также глава МЭА выступил против возможного введения платы за проход судов через Ормузский пролив. По его мнению, это может создать опасный прецедент для других стратегических морских путей.