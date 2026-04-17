Шесть недель осталось до топливного кризиса в Европе
Проблемы могут начаться уже в начале мая.
Европа может столкнуться с дефицитом авиационного топлива уже в ближайшие недели, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.
Проблемы могут начаться уже в начале мая, если танкеры с нефтью не смогут проходить через Ормузский пролив.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль также заявил, что у Европы осталось примерно шесть недель запасов авиационного топлива.
По его словам, если поставки нефти продолжат блокироваться на фоне конфликта с Ираном, в ближайшее время возможны отмены авиарейсов.
Бироль назвал текущую ситуацию «крупнейшим энергетическим кризисом», с которым сталкивался мир. Он подчеркнул, что перебои с поставками нефти и газа через Ормузский пролив могут серьезно повлиять на мировую экономику.
«Ситуация в проливе критическая. Чем дольше это продлится, тем сильнее это ударит по экономическому росту и приведет к росту инфляции», — отметил он.
По его словам, последствия почувствуют все: вырастут цены на бензин, газ и электроэнергию.
При этом кризис затронет страны по-разному. Сильнее всего пострадают государства Азии — Япония, Южная Корея, Индия, Китай, Пакистан и Бангладеш. Также серьезные последствия ожидаются для развивающихся стран в Африке и Латинской Америке.
«Больше всего пострадают не те страны, которые чаще всего на слуху, а развивающиеся государства», — подчеркнул Бироль.
Он добавил, что позже последствия дойдут и до Европы с США. В частности, в Европе могут начать отменять авиарейсы из-за нехватки топлива.
Также глава МЭА выступил против возможного введения платы за проход судов через Ормузский пролив. По его мнению, это может создать опасный прецедент для других стратегических морских путей.
«Если такое правило введут один раз, потом будет сложно отказаться от него», — отметил он.
