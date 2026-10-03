Шесть новых случаев Эболы выявили на востоке ДР Конго
Все заболевшие связаны с одной цепочкой передачи инфекции, сообщила группировка AFC/M23.
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Шесть новых случаев заражения вирусом Эбола зарегистрировали в районах восточной части Демократической Республики Конго, находящихся под контролем повстанческой группировки AFC/M23.
По информации Reuters, два случая выявили в медицинской зоне Кайна в провинции Северное Киву, еще четыре — в соседней зоне Алимбонго.
По данным эпидемиологического расследования, все шесть случаев относятся к одной цепочке передачи инфекции. Она связана с заболевшим, который прибыл из города Бутембо, находящегося под контролем правительственных сил.
Четыре случая выявили в ходе посмертного тестирования умерших местных жителей. Еще два пациента проходят лечение.
В районах продолжается работа по выявлению и отслеживанию людей, контактировавших с зараженными.
Ранее территории, находящиеся под контролем AFC/M23, объявляли свободными от Эболы. Однако в начале сентября в медицинской зоне Кайна подтвердили новый случай заболевания.
Вспышка Эболы на востоке ДР Конго была объявлена 15 мая. По данным правительства страны, число подтвержденных случаев достигло 8,3 тыс., более 4 тыс. человек умерли.
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