Шесть первичных центров в области психического здоровья откроют в стране до конца года

В Казахстане работают 304 первичных центра и кабинета психического здоровья, а количество посещений амбулаторной службы за первое полугодие 2026 года превысило 874 тысячи.

В стране последовательно развивается система охраны психического здоровья с акцентом на раннее выявление заболеваний, амбулаторное лечение и реабилитацию.

Сегодня на базе медицинских организаций функционируют 101 первичный центр и 203 кабинета психического здоровья. Это позволяет гражданам получать специализированную помощь по месту жительства, в том числе на уровне поликлиник. До конца 2026 года планируется открыть еще шесть первичных центров.

За первое полугодие текущего года в амбулаторной службе зарегистрировано 874 398 посещений. Развитие сети медицинских организаций способствует своевременному выявлению заболеваний и обеспечению необходимого сопровождения пациентов.

Одним из приоритетных направлений остается расширение медицинской и социальной реабилитации.

Сегодня подразделения реабилитации для пациентов с зависимостью от психоактивных веществ действуют во всех 20 регионах страны.

Охват реабилитацией после добровольного лечения увеличился с 27% в 2023 году до 50% в 2025 году.

Параллельно развиваются стационарозамещающие формы медицинской помощи. В 2026 году количество психиатрических коек дневного пребывания увеличилось на 3,7%, что расширяет возможности получения лечения без круглосуточной госпитализации.



Особое внимание уделяется охране психического здоровья детей и подростков.

В Казахстане совершенствуется система раннего выявления расстройств аутистического спектра и медицинского сопровождения детей.

По состоянию на 1 октября 2026 года под динамическим наблюдением находятся 21 335 человек с расстройствами аутистического спектра, из них 20 777 - дети.



Продолжается повышение квалификации медицинских работников. В 2025 году обучение по вопросам психического здоровья прошли 2 150 специалистов. В организациях первичной медицинской помощи внедряются современные подходы к ранней диагностике и сопровождению пациентов.

Министерство здравоохранения продолжит расширение сети центров психического здоровья, развитие детской психиатрической помощи и совершенствование программ реабилитации.

Во Всемирный день психического здоровья необходимо подчеркнуть, что забота о психическом благополучии является неотъемлемой частью сохранения здоровья и качества жизни.

Главная задача — обеспечить доступность медицинской помощи на всех этапах: от профилактики и раннего выявления до лечения, реабилитации и возвращения человека к полноценной жизни.