Шесть рыбаков пропали без вести после крушения лодки у берегов Индии
Поисковую операцию проводят береговая охрана и морская полиция.
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У побережья города Вишакхапатнам (Визак) в индийском штате Андхра-Прадеш перевернулась рыболовецкая лодка. В результате происшествия шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщает Press Trust of India.
По предварительной информации, на борту судна находились семь рыбаков. Они вышли в море 1 июля и должны были вернуться 4 июля. Предполагается, что лодка опрокинулась из-за сильного ветра и шторма, вызванных приближением сезона муссонов.
Одного из рыбаков удалось спасти экипажу проходившего поблизости круизного судна. Поиски остальных шести человек продолжаются.
К поисково-спасательной операции привлечены подразделения Береговой охраны Индии и морская полиция.
По словам президента Ассоциации рыболовецких судов Визака Лакшмана Рао, в море находились около 400 рыболовецких лодок, несколько из которых также пострадали из-за неблагоприятных погодных условий.
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