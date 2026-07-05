Шесть рыбаков пропали без вести после крушения лодки у берегов Индии

У побережья города Вишакхапатнам (Визак) в индийском штате Андхра-Прадеш перевернулась рыболовецкая лодка. В результате происшествия шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщает Press Trust of India.

По предварительной информации, на борту судна находились семь рыбаков. Они вышли в море 1 июля и должны были вернуться 4 июля. Предполагается, что лодка опрокинулась из-за сильного ветра и шторма, вызванных приближением сезона муссонов.

Одного из рыбаков удалось спасти экипажу проходившего поблизости круизного судна. Поиски остальных шести человек продолжаются.

К поисково-спасательной операции привлечены подразделения Береговой охраны Индии и морская полиция.

По словам президента Ассоциации рыболовецких судов Визака Лакшмана Рао, в море находились около 400 рыболовецких лодок, несколько из которых также пострадали из-за неблагоприятных погодных условий.