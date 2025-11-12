Шесть стран ЕС готовят заявку на освобождение от мигрантов
Шесть стран ЕС претендуют на освобождение по пакту о миграции.
Шесть стран Европейского союза - Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша, планируют подать заявку на освобождение от переселения мигрантов в следующем году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.
Речь идёт о полном или частичном освобождении в рамках пакта ЕС о предоставлении убежища и миграции. Страны, сталкивающиеся с высоким миграционным давлением, хотят избежать обязательного переселения мигрантов и связанных с этим требований солидарности.
Ранее министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заявил, что страна "будет освобождена от любых механизмов переселения". По его словам, это означает, что Польша не будет обязана переселять определённое число мигрантов, платить штрафы за нарушение квот или отправлять оборудование и специалистов в другие страны в рамках миграционных программ.
В то же время Европейская комиссия предложила создать фонд солидарности для стран ЕС, испытывающих миграционное давление, чтобы поддержать их финансово и логистически.
