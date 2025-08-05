В секторе Газа продолжается международная гуманитарная операция, координируемая Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с рядом иностранных государств. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Согласно заявлению, меры по оказанию помощи населению реализуются в рамках директив израильского политического руководства и при участии Управления по координации правительственной деятельности на территориях (COGAT).

Шесть стран - Канада, Объединённые Арабские Эмираты, Иордания, Египет, Германия и Бельгия провели сброс с воздуха 120 пакетов с продовольствием для мирных жителей Газы. Отмечается, что для Канады это стало первым участием в подобной операции.