Шесть ударов ножом — просьба закончилась убийством актюбинца
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено дело в отношении жителя региона, обвиняемого в убийстве, совершённом из хулиганских побуждений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Подсудимому инкриминировали часть 2 пункт 9 статьи 99 Уголовного кодекса.
Следствием установлено, что инцидент произошёл в одном из парков. Потерпевший обратился к проходившему мимо мужчине с просьбой дать сигарету. Отказ стал поводом для ссоры, которая стремительно переросла в агрессию. Во время конфликта подсудимый достал нож и нанёс потерпевшему шесть ударов. Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Вину подсудимого подтвердили комплекс доказательств: показания свидетеля, заключения экспертиз, видеозаписи с камер наблюдения и другие материалы уголовного дела. Сам обвиняемый частично признал содеянное.
При назначении наказания суд учёл наличие у подсудимого малолетних детей как смягчающее обстоятельство. В то же время отягчающим фактором признали опасный рецидив преступлений. Присяжные единодушно признали обвиняемого виновным.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
