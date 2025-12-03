В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено дело в отношении жителя региона, обвиняемого в убийстве, совершённом из хулиганских побуждений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Подсудимому инкриминировали часть 2 пункт 9 статьи 99 Уголовного кодекса.

Следствием установлено, что инцидент произошёл в одном из парков. Потерпевший обратился к проходившему мимо мужчине с просьбой дать сигарету. Отказ стал поводом для ссоры, которая стремительно переросла в агрессию. Во время конфликта подсудимый достал нож и нанёс потерпевшему шесть ударов. Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Вину подсудимого подтвердили комплекс доказательств: показания свидетеля, заключения экспертиз, видеозаписи с камер наблюдения и другие материалы уголовного дела. Сам обвиняемый частично признал содеянное.

При назначении наказания суд учёл наличие у подсудимого малолетних детей как смягчающее обстоятельство. В то же время отягчающим фактором признали опасный рецидив преступлений. Присяжные единодушно признали обвиняемого виновным.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.