За последние дни в четырёх областях Казахстана после реконструкции открыли шесть железнодорожных вокзалов, а в Туркестанской области работы идут ещё на пяти станциях, передает BAQ.KZ.

Самое старое из обновлённых зданий помнит ещё Российскую империю. Вокзал станции Сексеул в Кызылординской области построили в 1904 году, ему 122 года. Ремонт сохранил исторический облик, но внутри здание привели к нынешним требованиям по комфорту, безопасности и энергоэффективности.

Что сделали в Сексеуле

Здесь заменили фасад и кровлю, провели капремонт внутри и поставили алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами. Материалы брали отечественные.

Сейчас это одноэтажное здание площадью 454,03 кв. м. Вокзал относится к III классу и в среднем принимает около 300 пассажиров в сутки. Через него проходят 30 поездов до Алматы, Астаны, Караганды, Атырау, Павлодара, Кызылорды, Актобе, Уральска, Мангистау, Жезказгана, Шымкента, Туркестана, Шу и Тараза, а ещё в Россию, Узбекистан и Кыргызстан.

По Кызылординской области проходит магистральная линия длиной 1051,7 км, по ней ежедневно курсируют 15 пассажирских поездов. Сейчас в регионе капитально ремонтируют больше 80 км путей.

Два вокзала в Карагандинской области

Станция Дария работает с 1940 года. Её двухэтажное здание площадью 757,4 кв. м прошло комплексное обновление, поменяли инженерную инфраструктуру и обустроили новые эвакуационные выходы по требованиям пожарной безопасности. Через Дарию идут 10 поездов, в том числе на Астану, Караганду, Жезказган, Семей, Балхаш, Павлодар, Туркестан, Шымкент, Шу, Тараз, Мангистау и Бейнеу.

Вокзал станции Мырза моложе, его построили в 1987 году. Площадь сохранили прежней, 479,3 кв. м. Здесь обновили инженерные коммуникации, отремонтировали внутренние помещения и фасад. Через станцию проходят 6 поездов, они связывают регион с Карагандой, Костанаем, Астаной и Кокшетау.

Два вокзала в Акмолинской области

Речь о станциях Аршалы и Сарыоба. Вокзал Аршалы построили в 1945 году, после реконструкции его площадь выросла со 150 до 225,33 кв. м. Здесь смонтировали новую кровлю, обновили инженерные системы и благоустроили территорию, а для маломобильных пассажиров установили пандус. Через станцию проходят 10 поездов до Астаны, Алматы, Караганды, Костаная и городов России.

Вокзал станции Сарыоба работает с 1938 года. Его площадь увеличилась с 208,7 до 225,33 кв. м. Через станцию идут 10 поездов до Астаны, Павлодара, Караганды, Шымкента, Семея и Туркестана. Фасады обоих зданий отделали фиброцементными панелями, внутри использовали отечественные материалы.

В Костанайской области вокзал построили заново

Станция Железорудная стоит особняком. Здесь старое здание 1959 года не ремонтировали, а полностью снесли и на его месте возвели новый одноэтажный комплекс площадью 416,1 кв. м. Обновили инженерные сети, благоустроили территорию, организовали современные эвакуационные пути.

Станция загружена заметно сильнее Сексеула, в среднем 452 пассажира в сутки против 300. Через неё проходят 12 поездов до Алматы, Шу, Костаная, Атырау, Актобе, Уральска, Астаны, Кокшетау и курортной зоны Боровое.

Ещё пять станций в работе

В Туркестанской области «Қазақстан темір жолы» модернизирует пять вокзалов, это Сарыагаш, Арысь-2, Манкент, Тимур и Тюлькубас. Сарыагаш поручено сдать до 20 августа, остальные четыре до конца июля.

По данным КТЖ, на объектах обновляют фасады и внутренние помещения, инженерные сети, пассажирские платформы, системы навигации и прилегающую территорию. Отдельно создают безбарьерную среду для маломобильных пассажиров.