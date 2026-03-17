Шесть законов и дедлайн: Президент обозначил план работы по новой Конституции
Поручения были даны в ходе совещания по реализации Основного закона.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание, посвященное реализации положений новой Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта, передает BAQ.kz.
В обсуждении приняли участие председатели палат Парламента Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов, Премьер-министр Олжас Бектенов, а также руководители ключевых государственных органов.
Глава государства сообщил, что уже подписал указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан». По его словам, впереди — масштабная работа по приведению действующего законодательства в соответствие с обновленным Основным законом.
Президент подчеркнул необходимость в приоритетном порядке скорректировать законы, обеспечивающие функционирование всех ветвей власти в новых условиях.
Всего предстоит принять шесть конституционных законов, а также три закона о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные акты. Все они должны быть утверждены до конца текущей сессии Парламента.
Токаев поручил обеспечить качественную и своевременную разработку законодательных инициатив, а Правительству — оперативно внести изменения в подзаконные акты.
