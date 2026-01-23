Суд объявил свое решение по делу о кровавой драке, произошедшей в апреле 2025 года в Дубае, с участием граждан Узбекистана, передаёт BAQ.KZ.

Согласно информации, распространяемой местными СМИ, на открытом судебном заседании 22 января шестеро подсудимых были приговорены к смертной казни, а другому лицу назначено пожизненное лишение свободы.

Министерство иностранных дел Узбекистана официально подтвердило эту информацию, заявив, что планируется подать апелляционную жалобу на приговор. В то же время министерство отметило, что этот процесс может занять годы. Значит, дело еще не поставлено на финишную точку.

Напомним, что в апреле 2025 года в социальных сетях появились сообщения о серьезном столкновении между двумя преступными группировками, состоящими из узбекистанцев, на территории одной из автозаправочных станций в Дубае. Сообщалось, что во время этого конфликта один человек погиб на месте в результате удара ножом, а другой человек впал в тяжелую кому.