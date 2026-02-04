В Кокшетау сотрудники батальона патрульной полиции спасли шестилетнего мальчика, провалившегося в арык с проточной водой. Инцидент произошёл во время патрулирования улицы Саина, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

Полицейские услышали детский крик о помощи и сразу остановили служебный автомобиль. С правой стороны дороги они обнаружили ребёнка, лежащего в арыке. Мальчик не мог выбраться самостоятельно, сильно плакал и находился в состоянии испуга.

Сотрудники полиции оперативно вытащили ребёнка из воды, усадили его в служебную машину и осмотрели. Обувь и ноги мальчика были полностью мокрыми. В первые минуты у полицейских возникли опасения по поводу возможных травм, однако серьёзных повреждений у ребёнка не выявили.

При себе у мальчика не было телефона, номер родителей он назвать не смог. Правоохранители установили адрес проживания ребёнка, доставили его домой и передали матери. Как выяснилось, в момент происшествия шестилетний школьник возвращался домой один.

В департаменте полиции напомнили родителям о необходимости уделять особое внимание безопасности детей и не оставлять малолетних без сопровождения, особенно вблизи проезжей части и открытых водоотводных каналов.