Шестилетняя девочка выжила в крушении поездов в Испании

Девочка получила лишь лёгкую травму головы.

Шестилетняя девочка оказалась единственной выжившей из своей семьи после столкновения двух скоростных поездов на юге Испании, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным испанских СМИ, ребёнка обнаружили в воскресенье вечером идущей вдоль железнодорожных путей. В результате аварии погибли её родители, брат и двоюродный брат. Семья возвращалась домой в город Альхараке на атлантическом побережье страны после поездки в Мадрид, где они посетили мюзикл "Король Лев".

Девочка получила лишь лёгкую травму головы. Как уточняют испанские СМИ, поездка в столицу была подарком на праздник Богоявления, который в Испании отмечают наряду с Рождеством. Во время визита семья также побывала на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Мэр Альхараке Адриан Кано назвал спасение ребёнка "настоящим чудом", отметив, что город потрясён произошедшей трагедией. В ночь после аварии девочка находилась под опекой полицейского, после чего была передана бабушке в Кордове.

По последним данным, число погибших в результате крушения выросло до 41 человека. Власти Испании объявили трёхдневный национальный траур. Движение скоростных поездов между Мадридом и городами Андалусии приостановлено, на месте происшествия продолжают работу следователи и эксперты по безопасности железных дорог.

