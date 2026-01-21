Шестилетняя девочка оказалась единственной выжившей из своей семьи после столкновения двух скоростных поездов на юге Испании, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным испанских СМИ, ребёнка обнаружили в воскресенье вечером идущей вдоль железнодорожных путей. В результате аварии погибли её родители, брат и двоюродный брат. Семья возвращалась домой в город Альхараке на атлантическом побережье страны после поездки в Мадрид, где они посетили мюзикл "Король Лев".

Девочка получила лишь лёгкую травму головы. Как уточняют испанские СМИ, поездка в столицу была подарком на праздник Богоявления, который в Испании отмечают наряду с Рождеством. Во время визита семья также побывала на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Мэр Альхараке Адриан Кано назвал спасение ребёнка "настоящим чудом", отметив, что город потрясён произошедшей трагедией. В ночь после аварии девочка находилась под опекой полицейского, после чего была передана бабушке в Кордове.

По последним данным, число погибших в результате крушения выросло до 41 человека. Власти Испании объявили трёхдневный национальный траур. Движение скоростных поездов между Мадридом и городами Андалусии приостановлено, на месте происшествия продолжают работу следователи и эксперты по безопасности железных дорог.