Украинские легионеры получили шанс на равные условия в топ-чемпионатах ЕС благодаря действиям УАФ, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил о положительных результатах переговоров с европейскими футбольными союзами. Речь идет о квотах для игроков из стран, не входящих в ЕС, которые ранее ограничивали участие украинских футболистов в национальных чемпионатах.

По итогам переговоров Испания, Франция, Нидерланды и Германия согласились пересмотреть внутренние нормы регламентов, убрав дискриминационные ограничения. Переговоры с другими ассоциациями продолжаются.

Шевченко подчеркнул, что украинские футболисты имеют право на полноценную евроинтеграцию и равный доступ к соревнованиям.