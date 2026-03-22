Шевченко сенсационно обыграл Шелтона и вышел в третий круг турнира в Майами
Ранее в первом круге казахстанец также в трёх сетах оказался сильнее итальянца.
Сегодня 2026, 14:33
Сегодня 2026, 14:33Сегодня 2026, 14:33
105Фото: Pixabay.com
Казахстанский теннисист Александр Шевченко продолжает успешное выступление на турнире категории ATP 1000 в Майами, передает BAQ.KZ.
Во втором круге спортсмен, занимающий 84-е место в мировом рейтинге, сенсационно обыграл девятую ракетку мира Бена Шелтона. Встреча получилась напряжённой: Шевченко уступил первый сет на тай-брейке, однако сумел переломить ход матча и одержал победу — 6:7, 7:6, 6:3.
Ранее в первом круге казахстанец также в трёх сетах оказался сильнее итальянца Маттео Арнальди.
В следующем раунде Шевченко встретится с представителем Франции Уго Умбер, который занимает 34-е место в мировом рейтинге.
Самое читаемое
- В Алматинской области откроют 9 школ на 7200 мест
- В Иране сообщили о задержании предполагаемых агентов "Моссада"
- Казахстанка установила мировой рекорд на праздновании Наурыза
- В Алматы временно изменят маршруты автобусов из-за ремонта и Наурыза
- Пожар на заводе в Южной Корее: погибли 10 человек, десятки пострадали