Казахстанский теннисист Александр Шевченко продолжает успешное выступление на турнире категории ATP 1000 в Майами, передает BAQ.KZ.

Во втором круге спортсмен, занимающий 84-е место в мировом рейтинге, сенсационно обыграл девятую ракетку мира Бена Шелтона. Встреча получилась напряжённой: Шевченко уступил первый сет на тай-брейке, однако сумел переломить ход матча и одержал победу — 6:7, 7:6, 6:3.

Ранее в первом круге казахстанец также в трёх сетах оказался сильнее итальянца Маттео Арнальди.

В следующем раунде Шевченко встретится с представителем Франции Уго Умбер, который занимает 34-е место в мировом рейтинге.