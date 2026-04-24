Школа без учителей: Tomorrow School масштабируют по всему Казахстану

В Казахстане стартовало масштабирование школы искусственного интеллекта и программирования Tomorrow School - проект запускается сразу в 14 регионах, передает BAQ.kz.

Инициатива реализуется по поручению Президента Касым-Жомарт Токаев и является частью курса на цифровую трансформацию страны.

Tomorrow School - это первая в Казахстане peer-to-peer школа, где нет традиционных учителей и лекций. Обучение строится на принципе «равный обучает равного»: студенты работают в командах, обмениваются знаниями и выполняют практические задания.

Программа длится 18 месяцев с последующей специализацией. В неё входят ключевые направления современной IT-сферы - программирование, машинное обучение, анализ данных и компьютерное зрение. Всего учащимся предстоит реализовать более 50 практических проектов.

Обучение полностью бесплатное и доступно для всех желающих старше 18 лет.

На первом этапе школа запускается в нескольких регионах, включая Павлодарскую, Акмолинскую, Костанайскую области, а также Шымкент. До конца года проект планируется распространить на весь Казахстан.

Интерес к программе уже высокий - подано более 21 тысячи заявок. Участники проекта не только получают навыки, но и запускают собственные стартапы, а также получают предложения от IT-компаний.

Власти отмечают, что масштабирование Tomorrow School направлено на развитие человеческого капитала и создание сильной технологической базы в каждом регионе страны.