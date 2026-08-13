Школа, колледж и Дом молодежи: какие объекты обновляют в Карагандинской области

В Карагандинской области одновременно обновляют несколько образовательных и молодежных объектов. В селе Есиль Осакаровского района завершается капитальный ремонт школы и колледжа, а в Караганде бывший кинотеатр имени Ленина готовят к превращению в Дом молодежи, передает BAQ.KZ.

В селе Есиль основные работы в общеобразовательной школе №2 и колледже-школе-интернате уже близятся к завершению. Коллективы начали готовить помещения к новому учебному году.

В колледже обновили санитарные помещения, учебные кабинеты и жилые комнаты. На этаже общежития появилась отдельная зона отдыха с небольшой кухней, где студенты смогут проводить время после занятий.

Студенты придут в полностью отремонтированное здание. Теперь у них есть место, где можно вечером собраться за чаем. Раньше была только столовая. И хотелось создать для студентов пространство не только для учебы, но и для общения после занятий, - рассказала директор колледжа-школы-интерната Карлыгаш Абишева.

Колледж продолжает набор по трем направлениям. Это организация питания, техническое обслуживание автомобилей, учет и аудит с квалификацией кассира.

Появилось и новое учебное оборудование с тренажерами для подготовки специалистов по механизации сельского хозяйства. Открыть набор по этой программе планируют в следующем году.

Бывший кинотеатр станет Домом молодежи

В Караганде тем временем представили концепцию будущего Дома молодежи. Его разместят в здании бывшего кинотеатра имени Ленина, которое ранее вернули в государственную собственность.

Авторы проекта предлагают сохранить узнаваемый исторический облик здания, а внутреннее пространство полностью приспособить под работу, обучение, творчество и встречи.

Один из кинозалов сохранят и превратят в многофункциональную площадку для кинопоказов, презентаций и мероприятий. Второй зал отдадут под коворкинг.

Внутри появятся AI-зона и экспозиция музея космоса. В оформлении хотят обратиться к мотивам карагандинских мозаик, а перед зданием установить арт-объект из кортен-стали как отсылку к индустриальной истории города и людям труда.

Проект затронет и территорию вокруг здания. На задней площадке планируют открытый амфитеатр, где летом смогут проходить кинопоказы, концерты и другие события. В дальнейшем прилегающую территорию хотят развивать как открытую городскую площадку.

Для многих карагандинцев это место связано с теплыми воспоминаниями, юностью, студенчеством, детством. Поэтому хотелось сохранить здание узнаваемым, но при этом дать ему новую жизнь, - отметила учредитель фонда URBOTEKA Кристина Бекмурзаева.

По ее словам, концепцию прорабатывали вместе с управлением молодежной политики, чтобы каждое помещение получило свое назначение.

Сейчас проект Дома молодежи переходит к разработке проектно-сметной документации.

Так в регионе параллельно меняют пространства для разных возрастов. В Есиле дети и студенты должны начать новый учебный год уже в отремонтированных зданиях, а в Караганде бывшему кинотеатру готовят новую роль как городской площадке для молодежи.