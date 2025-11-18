В Актюбинской области сотрудники полиции раскрыли два случая заведомо ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, совершённых в один день, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Правоохранители установили, что звонки совершил несовершеннолетний ученик восьмого класса.

Инциденты произошли 22 октября, когда в Call-центр "1414" поступило анонимное сообщение о минировании средней школы и многоэтажного жилого дома. На оба объекта незамедлительно прибыли полицейские наряды, кинологи со служебными собаками и специалисты-взрывотехники.

После тщательной проверки учебного заведения и жилого дома сотрудники спецслужб не обнаружили никаких подозрительных предметов. Параллельно оперативники проводили розыскные мероприятия, в ходе которых и был задержан подросток, совершивший ложные вызовы.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В полиции напомнили, что такие "шутки" являются серьёзным правонарушением и влекут уголовную ответственность. Правоохранители также обратились к родителям с призывом внимательно следить за поведением своих детей, объяснять им последствия необдуманных действий и воспитывать ответственность перед обществом и законом.