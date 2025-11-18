Школьная "шутка" обернулась уголовным делом для актюбинца
Полиция задержала восьмиклассника.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актюбинской области сотрудники полиции раскрыли два случая заведомо ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, совершённых в один день, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Правоохранители установили, что звонки совершил несовершеннолетний ученик восьмого класса.
Инциденты произошли 22 октября, когда в Call-центр "1414" поступило анонимное сообщение о минировании средней школы и многоэтажного жилого дома. На оба объекта незамедлительно прибыли полицейские наряды, кинологи со служебными собаками и специалисты-взрывотехники.
После тщательной проверки учебного заведения и жилого дома сотрудники спецслужб не обнаружили никаких подозрительных предметов. Параллельно оперативники проводили розыскные мероприятия, в ходе которых и был задержан подросток, совершивший ложные вызовы.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В полиции напомнили, что такие "шутки" являются серьёзным правонарушением и влекут уголовную ответственность. Правоохранители также обратились к родителям с призывом внимательно следить за поведением своих детей, объяснять им последствия необдуманных действий и воспитывать ответственность перед обществом и законом.
Самое читаемое
- Возврат активов: село в Жамбылской области впервые за 90 лет получило чистую воду
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Название первой АЭС официально объявили в Казахстане
- 8 человек погибли в страшной аварии на трассе ЗКО
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-партнеров России