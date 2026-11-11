Школьник из Астаны прочитал 800 книг и написал около 100 стихотворений

Ученик 11 класса школы-гимназии №83 имени Ы. Алтынсарина Батыр Балтабеков за три года прочитал более 800 книг и сам написал около 100 стихотворений. Он увлекается казахской и зарубежной классикой, а в будущем хочет стать учителем истории. Среди любимых авторов школьника — Абай, Мухтар Ауэзов и Мукагали Макатаев.

Батыр читает на казахском и русском языках, а интерес к литературе старается прививать своим друзьям, подбирая для них книги с учётом их предпочтений. По словам классного руководителя Нурбека Шалгынбая, Батыр с восьмого класса активно участвует в литературных конкурсах и творческих состязаниях, где занимает призовые места.

Батыр увлекается произведениями самых разных жанров: от небольших статей и стихотворений до объёмных романов. У него очень высокая познавательная активность. Он часто участвует в литературных конкурсах и творческих состязаниях, занимает призовые места. Сам пишет стихи — собственных стихотворений у него уже около ста, — рассказал педагог.

Любовь к чтению поддерживает и семья школьника. Батыр часто обсуждает прочитанное с бабушкой, которая тоже увлекается литературой. В школьную библиотеку он ходит с четвёртого класса. По словам библиотекаря Асии Абильдиной, его читательский формуляр пришлось менять уже во второй раз.

Школьник также участвует в республиканском марафоне «Кітап оқитын ұлт». Несмотря на подготовку к выпускным экзаменам, он успел прочитать в рамках проекта пять-шесть книг и поделиться отзывами о них.