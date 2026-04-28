Ученик 10 класса школы-гимназии №91 Астана Жангир Абуов разработал платформу «Водный след», которая позволяет пользователям отслеживать собственное потребление воды. Об этом сообщает сайт акимата столицы.

Система анализирует повседневные привычки человека - от бытового использования воды до ее потребления через питание. На основе этих данных платформа рассчитывает индивидуальный «водный след» и предлагает рекомендации по его снижению.

Проект уже получил поддержку на государственном уровне. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с автором разработки и педагогами. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Информационно-аналитический центр водных ресурсов и родителями школьника для дальнейшего развития платформы.

Соавтор проекта Адият Шадияр представил серию коротких видеороликов с анимационным персонажем «Тамшы». В доступной форме они объясняют детям, как бережно относиться к воде и экономить ее в повседневной жизни.

Министр высоко оценил инициативу школьников и отметил важность формирования экологического мышления.

«Одна из стоящих перед нами задач - изменить отношение населения к водным ресурсам через пропаганду экономии и бережного отношения к воде. С 2024 года реализуется проект “Экономь воду - сохраняй будущее”. Радует, что в этой работе активно участвуют педагоги и родители», - заявил Нуржан Нуржигитов.

Ранее в Казахстане уже отмечались подобные инициативы школьников. Так, ученица из Алматы Дана Кадырбек разработала устройство для получения воды из воздуха и вошла в тройку лучших молодых изобретателей на форуме ООН в Вене.