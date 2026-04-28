Школьник из Астаны разработал систему учета воды
Ученик из Астаны разработал платформу, которая помогает каждому человеку узнать, сколько воды он потребляет и как ее экономить.
Ученик 10 класса школы-гимназии №91 Астана Жангир Абуов разработал платформу «Водный след», которая позволяет пользователям отслеживать собственное потребление воды. Об этом сообщает сайт акимата столицы.
Система анализирует повседневные привычки человека - от бытового использования воды до ее потребления через питание. На основе этих данных платформа рассчитывает индивидуальный «водный след» и предлагает рекомендации по его снижению.
Проект уже получил поддержку на государственном уровне. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с автором разработки и педагогами. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Информационно-аналитический центр водных ресурсов и родителями школьника для дальнейшего развития платформы.
Соавтор проекта Адият Шадияр представил серию коротких видеороликов с анимационным персонажем «Тамшы». В доступной форме они объясняют детям, как бережно относиться к воде и экономить ее в повседневной жизни.
Министр высоко оценил инициативу школьников и отметил важность формирования экологического мышления.
«Одна из стоящих перед нами задач - изменить отношение населения к водным ресурсам через пропаганду экономии и бережного отношения к воде. С 2024 года реализуется проект “Экономь воду - сохраняй будущее”. Радует, что в этой работе активно участвуют педагоги и родители», - заявил Нуржан Нуржигитов.
Ранее в Казахстане уже отмечались подобные инициативы школьников. Так, ученица из Алматы Дана Кадырбек разработала устройство для получения воды из воздуха и вошла в тройку лучших молодых изобретателей на форуме ООН в Вене.
Самое читаемое
- В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка
- В Кызылординской области единственный ветеран ВОВ получит 5,5 млн тенге ко Дню Победы
- Остановка «Дружбы»: почему Казахстан теряет самый выгодный нефтяной маршрут в Европу
- Что забрали у Жанабыловых по приговору суда
- «Черный беркут»: кто отбывает пожизненные сроки и что остаётся за закрытыми дверями