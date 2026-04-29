Школьник из Астаны стал лучшим в Европе

Школьник из Астаны стал абсолютным победителем Европейской математической олимпиады
Ученик столичной школы Маргулан Шарел показал лучший результат на международной олимпиаде в Литве и стал абсолютным чемпионом.
Казахстанец стал лучшим на международной олимпиаде
Ученик из Астана Маргулан Шарел стал абсолютным победителем Европейской математической олимпиады - EMO.
Престижное соревнование прошло с 23 по 29 апреля в Вильнюс и собрало сильнейших школьников из Европы и других стран.
Лучший результат среди участников
В рамках олимпиады участники демонстрировали уровень математической подготовки и решали сложные задачи международного уровня.
Маргулан Шарел показал наивысший результат среди всех участников и занял первое место в общем зачёте, став абсолютным победителем турнира.
Он обучается в 12 классе школы Spectrum International School.
Признание на международном уровне
Победа казахстанского школьника стала значимым достижением для системы образования страны.
Эксперты отмечают, что такие результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки, настойчивости и глубоком знании предмета.
Успех Маргулана укрепляет авторитет Казахстан на международной образовательной арене и подтверждает высокий интеллектуальный потенциал молодых специалистов.
