  • Школьник из Астаны выиграл Европейскую олимпиаду по математике

Школьник из Астаны выиграл Европейскую олимпиаду по математике

Сборная Казахстана заняла первое место, завоевав 3 золота и 2 серебра.

Сегодня 2026, 18:15
Министерство просвещения
Сегодня 2026, 18:15
Фото: Министерство просвещения

Казахстанский школьник стал абсолютным победителем Европейской математической олимпиады, которая впервые прошла с 23 по 29 апреля 2026 года в Вильнюс, передает BAQ.kz.

В соревновании приняли участие 126 школьников из 19 стран, включая Францию, Финляндию, Швейцарию, Польшу, Украину и другие государства Европы.

Национальная сборная Казахстан показала выдающийся результат и заняла первое место в командном зачете. В копилке команды - три золотые и две серебряные медали.

Абсолютным победителем олимпиады стал Маргулан Шарел - ученик 12 класса Spectrum International School в Астане.

Золотые медали также завоевали:

  • Эльдар Усенов (Назарбаев Интеллектуальная школа, Алматы)
  • Эрик Лим (Haileybury, Алматы)

Серебряные награды получили:

  • Ерасыл Алтынбек (школа Nurorda, Алматы)
  • Ануар Агыбаев (школа Nurorda, Алматы)

Подготовкой команды занимались руководители:

  • Ярослав Гальберг, студент Казахстанско-Британского технического университета
  • Асхат Абдыкулов, учитель математики лицея №165 Алматы

Победа сборной Казахстана стала очередным подтверждением высокого уровня подготовки школьников и их конкурентоспособности на международной арене.

