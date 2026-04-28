Школьник из Астаны выиграл Европейскую олимпиаду по математике
Сборная Казахстана заняла первое место, завоевав 3 золота и 2 серебра.
Казахстанский школьник стал абсолютным победителем Европейской математической олимпиады, которая впервые прошла с 23 по 29 апреля 2026 года в Вильнюс, передает BAQ.kz.
В соревновании приняли участие 126 школьников из 19 стран, включая Францию, Финляндию, Швейцарию, Польшу, Украину и другие государства Европы.
Национальная сборная Казахстан показала выдающийся результат и заняла первое место в командном зачете. В копилке команды - три золотые и две серебряные медали.
Абсолютным победителем олимпиады стал Маргулан Шарел - ученик 12 класса Spectrum International School в Астане.
Золотые медали также завоевали:
- Эльдар Усенов (Назарбаев Интеллектуальная школа, Алматы)
- Эрик Лим (Haileybury, Алматы)
Серебряные награды получили:
- Ерасыл Алтынбек (школа Nurorda, Алматы)
- Ануар Агыбаев (школа Nurorda, Алматы)
Подготовкой команды занимались руководители:
- Ярослав Гальберг, студент Казахстанско-Британского технического университета
- Асхат Абдыкулов, учитель математики лицея №165 Алматы
Победа сборной Казахстана стала очередным подтверждением высокого уровня подготовки школьников и их конкурентоспособности на международной арене.
