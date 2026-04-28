Казахстанский школьник стал абсолютным победителем Европейской математической олимпиады, которая впервые прошла с 23 по 29 апреля 2026 года в Вильнюс, передает BAQ.kz.

В соревновании приняли участие 126 школьников из 19 стран, включая Францию, Финляндию, Швейцарию, Польшу, Украину и другие государства Европы.

Национальная сборная Казахстан показала выдающийся результат и заняла первое место в командном зачете. В копилке команды - три золотые и две серебряные медали.

Абсолютным победителем олимпиады стал Маргулан Шарел - ученик 12 класса Spectrum International School в Астане.

Золотые медали также завоевали:

Эльдар Усенов (Назарбаев Интеллектуальная школа, Алматы)

Эрик Лим (Haileybury, Алматы)

Серебряные награды получили:

Ерасыл Алтынбек (школа Nurorda, Алматы)

Ануар Агыбаев (школа Nurorda, Алматы)

Подготовкой команды занимались руководители:

Ярослав Гальберг, студент Казахстанско-Британского технического университета

Асхат Абдыкулов, учитель математики лицея №165 Алматы

Победа сборной Казахстана стала очередным подтверждением высокого уровня подготовки школьников и их конкурентоспособности на международной арене.