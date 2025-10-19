В одной из школ Павлодара произошёл инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Во время осеннего бала в школе №11 ученик 9-го класса напал на учителя, передаёт BAQ.KZ.

По данным очевидцев, конфликт возник после того, как педагог сделал школьнику замечание. В ответ подросток схватил женщину за шею и стал душить, удерживая некоторое время, прежде чем отпустить.

Инцидент подтвердили в отделе образования города Павлодара.

"Случай, произошедший в школе №11, действительно имел место. Правоохранительными органами составлен административный протокол в отношении родителя несовершеннолетнего, материалы дела переданы в суд", — сообщили в ведомстве.

Проверку по факту нападения также провела полиция Павлодарской области. Как отметили в департаменте, поведение ученика будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних.

Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются. Образовательные и правоохранительные органы обещают принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.