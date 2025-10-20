В Западно-Казахстанской области школьный конфликт между подростками обернулся уголовным делом, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в поселке Подстепное, пригороде Уральска, во время осеннего бала в одной из школ Теректинского района.

По предварительным данным, между учащимися вспыхнул конфликт на почве личных разногласий. После ссоры у туалета девятиклассник достал нож и ударил им старшеклассника. Пострадавший был госпитализирован, его состояние уточняется.

Подозреваемый — несовершеннолетний ученик — задержан и доставлен в отдел полиции. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщили в полиции, законные представители подростков, участвовавших в конфликте, будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы дела также переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате Теректинского района для принятия дополнительных профилактических мер.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Западно-Казахстанской области.