Трагедия произошла 18 августа в селе Кенжегалы Аккайынского района Северо-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе департамента полиции СКО сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

"В соответствии со статьёй 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат", — отметили в департаменте полиции региона.

Как пишет Telegram-канал halyqstan юноша повесился на турнике. По словам соседей, он был из благополучиной семьи. Конфликтов с родителями или сверстниками у него не было.

Предсмертной записки подросток не оставил. В сентябре он должен был пойти в 11 класс.