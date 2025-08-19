Школьник повесился на турнике в СКО
17-летний подросток не дожил до 11-го класса.
Сегодня, 11:54
222Фото: pexels.com
Трагедия произошла 18 августа в селе Кенжегалы Аккайынского района Северо-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.
В пресс-службе департамента полиции СКО сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего.
"В соответствии со статьёй 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат", — отметили в департаменте полиции региона.
Как пишет Telegram-канал halyqstan юноша повесился на турнике. По словам соседей, он был из благополучиной семьи. Конфликтов с родителями или сверстниками у него не было.
Предсмертной записки подросток не оставил. В сентябре он должен был пойти в 11 класс.
