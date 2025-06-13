Школьник утонул в протоке Иртыша в ВКО
Купание в запрещённом месте стоило жизни подростку.
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12 июня в Восточно-Казахстанской области произошла трагедия: в районе Комбината нерудных материалов, в протоке реки Иртыш, утонул подросток 2008 года рождения, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, подросток купался в необорудованном месте. Тело утонувшего было обнаружено и извлечено водолазами на глубине, в 25 метрах от берега.
Спасатели напоминают, что купание в несанкционированных местах крайне опасно. Только специально оборудованные пляжи с дежурными спасателями и соблюдением мер безопасности могут гарантировать минимизацию риска трагедий.
ДЧС ВКО в очередной раз обращается к родителям и подросткам: не пренебрегайте правилами безопасности на воде — это может стоить жизни.
Ранее подросток утонул в Актюбинской области, пытаясь спасти овцу.
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