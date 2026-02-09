11-классник специализированного лицея №9 "Зерде" Ермұхамед Түктібай получил образовательные гранты сразу нескольких престижных университетов мира, передает BAQ.KZ.

Юный абитуриент приглашён в The University of Hong Kong (HKU) для обучения по специальности "Машиностроение". Кроме того, The Hong Kong Polytechnic University и City University of Hong Kong предоставили ему гранты, полностью покрывающие расходы на обучение и проживание. Специалисты отмечают, что такие рекомендации крайне редки в международной практике и свидетельствуют о необычайно высоком академическом уровне школьника.

Показатели знаний Ермұхамеда впечатляют: SAT — 1540 баллов, из которых 790 по математике, и IELTS — 8.0, что подтверждает свободное владение английским языком на академическом уровне.

Юный инженер активно занимается научной деятельностью. Он проектирует шестерни в SolidWorks, создаёт их с помощью 3D-печати и проводит экспериментальные испытания на степень износа различных полимеров. Кроме того, Ермұхамед изучает пересечение математики и искусства, анализируя парадоксы М. К. Эшера и создавая физическую модель треугольника Пенроуза.

Специалисты подчеркивают, что достижения Ермұхамеда — показатель конкурентоспособности казахстанских школьников на международной арене и потенциал будущих инженерных открытий.

Напомним, что ранее ученица 11 класса Аяла Серікқызы также получила приглашения от топ-10 университетов мира, включая Harvard, Brown, Cambridge, Stanford, MIT и другие престижные вузы Лиги Плюща (IVY League).