Жестокое избиение подростка произошло 28 июня в Турксибском районе Алматы, рядом с парком на улице Сейфуллина. Инцидент случился днём — между 15:00 и 16:00, когда группа несовершеннолетних напала на школьника, передаёт BAQ.KZ.

По словам матери пострадавшего, подростка били толпой, при этом нападавшие угрожали ему ножом. В результате жестокого нападения мальчик получил перелом носа и сотрясение мозга, он госпитализирован.

Родственники уже обратились в правоохранительные органы — заявление подано в Турксибское РУВД.

Сейчас семья подростка обращается к горожанам с просьбой помочь в поиске свидетелей. Известно, что одна из женщин-свидетелей снимала происходящее на видео, но пока не установлена.