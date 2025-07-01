  • 1 Июля, 14:59
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Школьника избили толпой и угрожали ножом в парке Алматы

Семья ищет очевидцев жестокого избиения подростка в Алматы.

Сегодня, 14:00
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00
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Фото: Unsplash

Жестокое избиение подростка произошло 28 июня в Турксибском районе Алматы, рядом с парком на улице Сейфуллина. Инцидент случился днём — между 15:00 и 16:00, когда группа несовершеннолетних напала на школьника, передаёт BAQ.KZ.

По словам матери пострадавшего, подростка били толпой, при этом нападавшие угрожали ему ножом. В результате жестокого нападения мальчик получил перелом носа и сотрясение мозга, он госпитализирован.

Родственники уже обратились в правоохранительные органы — заявление подано в Турксибское РУВД.

Сейчас семья подростка обращается к горожанам с просьбой помочь в поиске свидетелей. Известно, что одна из женщин-свидетелей снимала происходящее на видео, но пока не установлена.

"По факту нападения возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников. Каждому будет дана правовая оценка", — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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