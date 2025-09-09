Школьникам Астаны объяснили, как не попасть в спецшколу
В Астане подросткам напомнили о границах закона.
В школах Астаны проходят профилактические лекции в рамках республиканского проекта "Закон и порядок", направленного на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.
Одно из таких мероприятий прошло в средней школе №116 Алматинского района.
Во встрече с учащимися приняли участие представители ювенальной полиции, прокуратуры, КНБ, акимата, управления образования и известные спортсмены.
С подростками пообщалась директор школы Эльмира Толеповна, которая напомнила об ответственности родителей за поведение детей и последствиях правонарушений:
"Что касается ответственности родителей, то они отвечают за воспитание своих детей. Если несовершеннолетние нарушают закон, это также влияет на их семью. В такой ситуации могут быть приняты соответствующие меры и в отношении родителей. За грубое нарушение дисциплины, участие в драках, совершение хулиганских действий или хранение запрещённых предметов предусмотрено исключение учащихся из организации образования.
Также такие случаи могут быть рассмотрены комиссией по делам несовершеннолетних и при необходимости принято решение о направлении в специальную школу для детей с девиантным поведением. Существуют службы, где можно получить помощь: бесплатный колл-центр 111, центр психологической поддержки с помощью QR-кодов, размещённых в школах, а также школьные психологи и учителя. Не бойтесь делиться своими чувствами, взрослые всегда готовы вам помочь", — подчеркнула она.
Старший инспектор ювенальной полиции, майор Акдидар Шаримбекова, призвала школьников соблюдать дисциплину не только в классах, но и за их пределами.
"Правильно будет сохранить образ ученика, начиная со школьной формы. Сейчас число правонарушений среди несовершеннолетних, к сожалению, растёт день ото дня. В вечернее время, то есть после 22.00, без законного представителя не следует выходить за пределы жилого помещения.
Ночной город опасен, и чтобы оставаться в безопасности и избежать неприятных ситуаций, лучше не бродить по пустым улицам. Не стоит оскорблять друг друга, писать сообщения, преследовать или использовать кого-то в целях мошенничества в социальных сетях.
Когда вы только начинаете учиться в новой школе, вам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, к новым порядкам, к окружающей обстановке. Вы всегда находитесь в центре внимания учителей, родителей и школы, не портьте репутацию школы, а выделяйтесь своим образцовым поведением", — отметила А. Шаримбекова.
