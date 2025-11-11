В школах Актау 10 ноября на занятия пришли лишь 43% учеников — всего около 30,5 тысячи человек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. Остальные остались дома после анонимных сообщений о якобы готовящемся нападении.

По данным управления образования, учебные заведения города работали в штатном режиме, однако многие родители предпочли не отпускать детей в школу.

Накануне в мессенджерах распространялись фейковые рассылки о планируемом теракте в школах. После появления сообщений в соцсетях все школы, указанные в списке предполагаемого угрожателя, были проверены. Специалисты подтвердили, что здания безопасны, и оформили соответствующие акты.