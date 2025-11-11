Школьники Актау массово пропустили занятия из-за анонимных угроз теракта
Сегодня, 08:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
158Фото: С. Кораблев/Lada.kz
В школах Актау 10 ноября на занятия пришли лишь 43% учеников — всего около 30,5 тысячи человек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. Остальные остались дома после анонимных сообщений о якобы готовящемся нападении.
По данным управления образования, учебные заведения города работали в штатном режиме, однако многие родители предпочли не отпускать детей в школу.
Накануне в мессенджерах распространялись фейковые рассылки о планируемом теракте в школах. После появления сообщений в соцсетях все школы, указанные в списке предполагаемого угрожателя, были проверены. Специалисты подтвердили, что здания безопасны, и оформили соответствующие акты.
Самое читаемое
- Пенсия по новым правилам: что нужно знать каждому казахстанцу
- Полиция Актау опровергла слухи о готовящихся терактах в школах города
- Казахстанские пловцы выиграли золото и серебро на Играх исламской солидарности
- В Алматы потушили пожар в детском доме: эвакуированы 35 детей
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома