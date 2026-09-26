Школьники Алматинской области присоединились к экологическим инициативам

Экологическое воспитание школьников всё чаще выходит за пределы обычных уроков и превращается в практическую работу — с растениями, зелёными территориями и специалистами природоохранной сферы. Очередным примером такого подхода стало сотрудничество инновационной школы «Алтын Адам» с Иссыкским государственным дендрологическим парком в Алматинской области. В рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» стороны подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместные образовательные и экологические проекты. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Для школьников это означает возможность получать знания непосредственно от специалистов, посещать территорию дендропарка, участвовать в экскурсиях и мастер-классах, а также продолжать практическую работу по озеленению уже на территории самой школы. Первым символическим результатом нового этапа сотрудничества стала совместная посадка дерева, в которой приняли участие представители дендропарка, педагоги и учащиеся.

От школьного кружка до меморандума

В инновационной школе «Алтын Адам» экологическое направление развивается с момента её основания. Здесь создан кружок озеленения, участники которого учатся выращивать цветы и ухаживать за растениями, знакомятся с основами озеленения и получают практические навыки работы с зелёными насаждениями.

При этом сотрудничество с Иссыкским государственным дендрологическим парком началось ещё до подписания официального документа. Специалисты дендропарка уже приходили в школу и проводили занятия для ребят. Они рассказывали о выращивании растений, особенностях ухода за ними, отвечали на вопросы школьников и помогали применять полученные знания на практике.

Теперь эта работа получила официальное продолжение. Во время нынешней встречи школа приняла делегацию дендропарка. Для гостей учащиеся подготовили концертную программу, после чего состоялась церемония подписания меморандума.

Документ подписали директор инновационной школы «Алтын Адам» и директор Иссыкского государственного дендрологического парка. Согласно договорённостям, стороны намерены продолжить совместную работу в сфере экологического образования и практической подготовки школьников.

"Одним из направлений станет организация для учащихся экскурсий на территорию дендропарка. Ребята смогут познакомиться с работой специалистов непосредственно на месте, узнать больше о выращивании посадочного материала, увидеть различные виды растений и принять участие в практических занятиях и мастер-классах", - отметила директор школы Ботагоз Шарибек.

Таким образом, школьный кружок получает возможность расширить свою деятельность: от работы на пришкольной территории — до знакомства с профессиональной сферой и специализированным природным объектом.

Что представляет собой Иссыкский дендропарк

Для Енбекшиказахского района Иссыкский государственный дендрологический парк является не просто зелёной зоной. Это государственное предприятие и особо охраняемая природная территория республиканского значения.

Правительственным постановлением территория Иссыкского государственного дендрологического парка определена площадью 365,43 гектара. Из них около 62 гектаров приходится на земли, покрытые лесом, более 254 гектаров составляют сельскохозяйственные угодья, ещё 14 гектаров — лесополосы. Парк расположен в посёлке Актогай Енбекшиказахского района.

Предприятие было создано для охраны, устойчивого использования и воспроизводства объектов растительного мира, сохранения биологического разнообразия и генофонда, а также проведения научных исследований. Иными словами, речь идёт не только о территории, где растут деревья и кустарники, но и о площадке, где ведётся специализированная работа с растениями.

Сегодня дендропарк находится в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В структуре парка предусмотрены направления, связанные с выращиванием посадочного материала и практической работой с растениями. В частности, на территории функционируют питомник и тепличный комплекс. Для школьников это особенно важно: посещая такой объект, они могут увидеть не только уже сформированные зелёные насаждения, но и сам процесс выращивания растений.

Именно эта практическая составляющая делает сотрудничество школы с дендропарком содержательным продолжением кружка озеленения. Если на школьных занятиях дети получают базовые знания и ухаживают за растениями самостоятельно, то во время экскурсий они смогут познакомиться с профессиональными технологиями и увидеть, как эти процессы организованы в специализированном учреждении.

Дерево как символ сотрудничества

После подписания меморандума участники встречи вышли на территорию школы, где состоялась совместная посадка дерева.

К работе присоединились не только представители двух организаций, но и учащиеся. Каждый участник делегации внёс свой вклад в посадку, а школьники получили возможность на практике закрепить то, чему учатся в рамках кружка озеленения.

Символично, что именно дерево стало своеобразным продолжением подписанного документа. Меморандум определяет дальнейшее сотрудничество на бумаге, а посаженное растение становится его живым символом, который будет расти вместе с самой школьной инициативой.

В «Алтын Адам» уже сложилась традиция участия детей в экологических мероприятиях. Во время субботников учащиеся помогают приводить в порядок территорию, участвуют в посадке деревьев и благоустройстве. В школе также планируют создать аллею выпускников — зелёное пространство, которое будет связывать разные поколения учеников с историей учебного заведения.

Такая аллея может стать продолжением уже существующей практики. Каждое высаженное дерево в этом случае будет не только элементом озеленения, но и частью школьной истории.

«Таза Қазақстан» в цифрах

Сотрудничество школы и дендропарка развивается на фоне масштабной экологической работы, которая проводится по всей стране в рамках инициативы «Таза Қазақстан».

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в 2026 году в Казахстане в рамках инициативы проведено 500 экологических мероприятий. В них приняли участие около 6,1 млн человек, в том числе 741 тыс. волонтёров.

За это время было очищено около 117 тыс. гектаров территорий, собрано более 813 тыс. тонн отходов, а в населённых пунктах высажено порядка 1,2 млн деревьев.

Отдельное направление инициативы связано с ликвидацией несанкционированных свалок. В 2026 году с помощью космического мониторинга было выявлено 2642 таких объекта. На сегодняшний день ликвидировано 2035, или 77% от выявленного количества. Для сравнения: в 2018 году в стране было выявлено более 8,6 тыс. несанкционированных свалок.

При этом экологическая работа постепенно переходит от разовых акций к более системному формированию экологической культуры. В числе её участников — школьники, студенты, волонтёры, общественные организации, предприятия и государственные учреждения.

По данным Правительства, за три года реализации «Таза Қазақстан» в населённых пунктах страны высажено свыше 5,6 млн деревьев, а в государственном лесном фонде — более 1 млрд саженцев и сеянцев.

На этом фоне работа отдельных школ приобретает дополнительное значение. Экологическая культура формируется не только во время крупных республиканских акций, но и через регулярные небольшие действия — посадку дерева, уход за цветником, участие в субботнике или знакомство с работой специалистов.

Зеленые проекты по всей стране

Практика создания и развития зелёных пространств сегодня распространяется на разные регионы Казахстана.

В Алматы, например, в 2026 году запланирована высадка около 550 тыс. зелёных насаждений. В их числе более 7,2 тыс. крупномерных деревьев высотой 5–6 метров, свыше 500 тыс. кустарников и около 40 тыс. компенсационных саженцев. В городской программе отдельно подчёркивается необходимость учитывать климатические условия, выбирать устойчивые породы и повышать приживаемость растений.

В Восточно-Казахстанской области развиваются сразу несколько крупных экологических пространств. По данным Правительства, в регионе создаются экопарки «Таза Қазақстан» в Усть-Каменогорске, «Березовая роща», «Жасыл аймақ» и «Горная Ульбинка». В экологических акциях области приняли участие более 330 тыс. человек и 19 тыс. волонтёров.

В Туркестанской области в рамках экологической работы высажено свыше 332 тыс. деревьев, а в регионе открыт «Экопарк Туркестан». В более чем 3 тыс. экологических акций и субботников приняли участие свыше 355 тыс. жителей.

В Караганде реализуются проекты по созданию крупных зелёных территорий, а в других областях страны продолжаются работы по благоустройству парков, скверов, дворов и общественных пространств.

Отдельное место в этой системе занимают специализированные учреждения, работающие непосредственно с растениями. Помимо Иссыкского государственного дендрологического парка, в перечне особо охраняемых природных территорий Казахстана представлены, в частности, Илийский ботанический сад и Главный ботанический сад в Алматы. Иссыкский дендропарк имеет статус особо охраняемой территории республиканского значения.

От экологической акции — к постоянной работе

Особенность сотрудничества инновационной школы и Иссыкского дендрологического парка заключается в том, что оно не ограничивается одной акцией или символической посадкой дерева.

У школы уже существует кружок озеленения, дети регулярно участвуют в субботниках, высаживают растения и ухаживают за территорией. Со своей стороны, специалисты дендропарка готовы делиться профессиональными знаниями и принимать школьников на своей территории.

В результате формируется последовательная схема: ребёнок получает знания в школе, закрепляет их во время практических занятий, знакомится с профессиональной работой специалистов, а затем применяет полученный опыт на собственной территории.

Для самих школьников это возможность увидеть результат своего труда в буквальном смысле. Высаженное ими дерево будет расти годами, а будущая аллея выпускников сможет сохранить память о тех, кто учился в школе в разные годы.

В этом контексте сегодняшнее подписание меморандума становится частью более широкой экологической повестки. «Таза Қазақстан» постепенно объединяет не только масштабные республиканские акции, но и локальные проекты, которые реализуются непосредственно там, где люди живут, учатся и работают.

Для школы «Алтын Адам» таким проектом становится развитие собственного зелёного пространства и экологического образования. Для Иссыкского дендрологического парка — возможность передавать профессиональные знания новому поколению. А для школьников — возможность не просто говорить о бережном отношении к природе, а каждый день видеть результат собственных действий.

Совместно посаженное дерево стало первым видимым символом этого сотрудничества. В дальнейшем стороны планируют продолжить встречи, экскурсии, практические занятия и мастер-классы, превращая меморандум в постоянную площадку для экологического просвещения детей.