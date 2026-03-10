Школьники Астаны переходят на дистанционку

Фото: BAQ.KZ – архив

10 марта 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены в Астане переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

По данным Управления образования города Астана, решение принято в связи с ухудшением погодных условий, в частности, из-за усиления ветра. 

