Школьники Астаны переходят на дистанционку
Сегодня 2026, 09:55
10 марта 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены в Астане переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
По данным Управления образования города Астана, решение принято в связи с ухудшением погодных условий, в частности, из-за усиления ветра.
