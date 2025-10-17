Школьники Астаны превращают осенние листья в арт-объекты
В Астане проходят эко-выставки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в школах Астаны проходят выставки "Дары осени", цель которых — формирование экологического сознания и развитие бережного отношения к природе у школьников, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Выставки становятся настоящим праздником осеннего вдохновения: школьники, родители и учителя объединяются, чтобы создать удивительные экспозиции из природных материалов — листьев, плодов, шишек, овощей и фруктов. В каждой школе — свой уникальный подход: от изящных букетов из кленовых листьев до забавных фигурок из тыкв, кабачков и яблок. Некоторые участники представляют целые миниатюрные пейзажи, где каждая деталь — дар осени.
Проект "Таза Қазақстан" охватывает не только уборку и озеленение территорий, но и важную просветительскую миссию. Через творчество учащиеся учатся видеть ценность даже в самых простых природных элементах, понимать, что экология — это не абстрактная наука, а часть повседневной жизни.
Самое читаемое
- Большая стройка в Атырау: Казахстан запускает новые нефтехимические проекты
- 97% выпускников медицинского университета Актобе трудоустроены
- Национальные резервы Казахстана выросли до 64 млрд долларов — Бейсенбаев
- БРИКС под давлением Вашингтона? Казахстанские аналитики оценили заявление Трампа
- Трагедия на поле: в Алматы во время матча умер 19-летний футболист