В Астане продолжается социальная экологическая акция "Собери крышки и спаси жизнь", организованная в рамках проекта "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Инициатива направлена на формирование экологической культуры среди школьников и привлечение внимания к важности переработки отходов. Акция проходит при поддержке общественного фонда "Открытые сердца".

Учащиеся столичных школ собирают пластиковые крышки от бутылок, чтобы не только сократить количество пластика в окружающей среде, но и помочь детям, нуждающимся в лечении. Все собранные крышки передаются на переработку, а вырученные средства направляются на благотворительные цели.

Одним из лидеров проекта стала школа-лицей №95. По словам директора Шынар Айдархановны, учащиеся с 1 по 11 класс собрали уже более десяти тысяч крышек. Такой результат демонстрирует высокий уровень вовлеченности детей и их искреннее стремление внести вклад в охрану природы и поддержку тех, кто нуждается в помощи.

Проект показывает эффективность сразу в нескольких направлениях. Он снижает объем пластикового мусора, способствуя переработке тысяч крышек. Одновременно школьники получают важный опыт участия в экологических инициативах, развивая бережное отношение к окружающей среде и чувство ответственности. Кроме того, собранные средства становятся реальным вкладом в лечение тяжелобольных детей.

Акция продолжается, и организаторы рассчитывают, что к ней присоединится все больше участников, готовых объединить усилия ради природы и добра.