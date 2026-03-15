Школьники Азербайджана сдали сегодня выпускной экзамен
Сегодня 2026, 19:01
Фото: Report
В Азербайджане прошел выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По информации, для проведения экзамена были задействованы 267 зданий и 4645 залов, а также 267 главных руководителей, 767 руководителей, 5776 наблюдателей, 807 сотрудников пропускного режима.
В экзамене также участвовали 67 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них были организованы специальные залы, индивидуальные наблюдатели и условия для комфортного передвижения. В ходе экзамена 4 человека были отстранены за наличие мобильных телефонов.
Прямая трансляция с разъяснениями по тестовым заданиям и правильными ответами состоится сегодня в 15:30 на YouTube-канале ГЭЦ.
Обработка экзаменационных протоколов и листов ответов начнется с 16 марта. Результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 7 недель.
Самое читаемое
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби»
- Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции
- Иран назвал страны, для которых закрыт Ормузский пролив