В Азербайджане прошел выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По информации, для проведения экзамена были задействованы 267 зданий и 4645 залов, а также 267 главных руководителей, 767 руководителей, 5776 наблюдателей, 807 сотрудников пропускного режима.

В экзамене также участвовали 67 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них были организованы специальные залы, индивидуальные наблюдатели и условия для комфортного передвижения. В ходе экзамена 4 человека были отстранены за наличие мобильных телефонов.

Прямая трансляция с разъяснениями по тестовым заданиям и правильными ответами состоится сегодня в 15:30 на YouTube-канале ГЭЦ.

Обработка экзаменационных протоколов и листов ответов начнется с 16 марта. Результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 7 недель.