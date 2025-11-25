В Министерстве иностранных дел РК состоялась конференция "Казахстан – страна, где детство под защитой!", приуроченная ко Всемирному дню ребёнка. Главным акцентом мероприятия стало мнение самих детей — школьники, активисты и участники молодёжных и волонтёрских объединений открыто высказали свои идеи о том, какой они хотят видеть страну, дружественную к ребёнку ,передаёт BAQ.KZ.

Спикеры подчеркнули, что Казахстан не только укрепляет национальные механизмы защиты прав детей, но и активно продвигает международные инициативы.

Посол по особым поручениям Алуа Надиркулова напомнила, что Казахстан одним из первых поддержал Конвенцию ООН о правах ребёнка и продолжает следовать её принципам. Особо отмечено внимание Президента Касым-Жомарта Токаева к детской политике, в том числе учреждение Национального фонда развития детей, средства которого будут поступать на индивидуальные счета каждого ребёнка до совершеннолетия.

И.о. заместителя главы представительства ЮНИСЕФ в Казахстане Рамиз Бехбудов отметил долгосрочное сотрудничество с Казахстаном в области защиты детских прав и реализацию десятков программ, основанных на международных стандартах.

Представители судебной системы, адвокаты и медиаторы обсудили значимость развития ювенальной юстиции и укрепления правовой защиты детей.

Особое внимание было уделено выступлениям детей. Они рассказали о своём видении роли детских организаций, призвали взрослых доверять им, давать больше участия в принятии решений и создавать страну, где учитываются их права, голос и мечты.

Организаторы подчеркнули, что мнение детей на конференции было услышано, а предложения станут частью дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере защиты прав ребёнка.