Школьники и часть студентов 12 февраля перейдут на дистанционку в Астане
Сегодня, 20:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:41Сегодня, 20:41
96Фото: freepik.com
В связи с ухудшением погодных условий, включая усиление ветра и дальнейшее понижение температуры воздуха, все учащиеся 0–11 (12) классов и студенты 1–2 курса колледжей первой смены в Астане будут обучаться дистанционно 12 февраля, передает BAQ.KZ со ссылкой на управление образования столицы.
По данным "Казгидромета", в этот день в Астане ожидается переменная облачность без осадков, ветер 2–7 м/с. Температура воздуха ночью составит -24…-26 °C, днём –16…-18 °C.
Перевод на дистанционное обучение позволит обеспечить безопасность учащихся в условиях сильного мороза и ветра.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Снег и метель в 14 областях Казахстана: предупреждение КазАвтоЖол
- Сегодня в Правительстве состоится расширенное заседание
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Мурат Нуртлеу назначен спецкоординатором по работе с инвесторами