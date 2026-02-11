В связи с ухудшением погодных условий, включая усиление ветра и дальнейшее понижение температуры воздуха, все учащиеся 0–11 (12) классов и студенты 1–2 курса колледжей первой смены в Астане будут обучаться дистанционно 12 февраля, передает BAQ.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

По данным "Казгидромета", в этот день в Астане ожидается переменная облачность без осадков, ветер 2–7 м/с. Температура воздуха ночью составит -24…-26 °C, днём –16…-18 °C.

Перевод на дистанционное обучение позволит обеспечить безопасность учащихся в условиях сильного мороза и ветра.